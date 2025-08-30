ポーランド軍のF-16戦闘機が航空ショーのリハーサル中に観客の目の前で墜落し、炎上しました。【映像】F-16が観客の目前で墜落炎上する様子ポーランド軍によりますと、28日、中部ラドムで航空ショーを前にリハーサルをしていたポーランド空軍所属のF-16戦闘機1機が墜落しました。この事故で、パイロット1人が死亡しましたが、リハーサルを見に集まった人たちなどにけがはありませんでした。現場にいた人が撮影した映像には