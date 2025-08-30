ベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」は、「サンマルクホットサンド 鶏タツタ」など、パン商品3品を9月2日に発売する。また同日より、一部店舗限定でパスタ新作「ふんわりパルメザンチーズのカルボナーラ」を発売する。〈2024年の人気商品が復刻〉サンマルクカフェの定番商品『サンマルクホットサンド』は、小麦粉本来の素朴で香ばしい風味を楽しめるよう、製法にこだわったオリジナルのパニーニ生地を使用している。注文後に焼き