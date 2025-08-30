レッドカーペットでポーズを取るエマ・ストーンさん/Tiziana Fabi/AFP/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）イタリアで最も有名な映画祭が正式に幕を開けた。ベネチアの運河は船でレッドカーペットへ向かうセレブでにぎわっている。今年で８２回目を迎えるベネチア国際映画祭では、ヨルゴス・ランティモス監督の「ブゴニア」、ギレルモ・デル・トロ監督の「フランケンシュタイン」、ノア・バームバック監督の「ジェイ・ケリー