部屋の掃除はできることなら、効率良く済ませたいという人が多いのではないかと思いますが、掃除機が重かったり取り回しが悪かったりすると、思っていた以上に時間がかかる上に面倒さを感じることもあるかもしれません。そんな掃除にまつわるストレスをゼロにしてくれる、コードレススティッククリーナーの新モデル「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST／Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋」（7万1500円／9万4600円）が、シャークニンジャか