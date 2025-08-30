日本ハム・レイエスの本塁打で29日のプロ野球、日本ハム-楽天戦（エスコンフィールド）で珍光景が生まれた。6回、日本ハムのフランミル・レイエス外野手が右中間へ2ラン。打球を追った楽天の外野手2人がフェンスにぶつかって同時に倒れる奇跡のシンクロに、ファンも目を奪われていた。6回1死三塁、日本ハムのレイエスは、楽天先発・荘司の外角高めの直球を捉えた。右中間スタンドへ飛び込む2ランとなったが、ここでまさかの珍