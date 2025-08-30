最近、赤潮特報が発令された慶尚南道（キョンサンナムド）沖で養殖場の魚類の大量死が相次いでいる。行政当局は赤潮との関連性を調査する一方、赤潮防除作業に取り組んでいる。慶南南海郡（ナムヘグン）・河東郡（ハドングン）によると、２６日、南海郡雪川面（ソルチョンミョン）一帯の７戸の漁家の養殖場で魚類７万８６５０匹が大量死した。主にヒラメ、クロダイ、ボラ、スズキ、マダイなどだ。南海郡はこのうちヒラメ４万５００