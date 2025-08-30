今回、Ray WEB編集部は合コンで出会った男性について読者に話を聞いて漫画にしてみました。咲は、大学の友だちとランチをしています。話の内容は恋バナ。彼氏が欲しいな〜と呟いたら、知りあいを紹介してくれることになって……？主人公は、「一途で浮気しないこと」をアピールとして使う仁にイライラ。仁に対して思うことはたくさんあるけれど……。果たして、この２人の恋路はうまくいくのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：