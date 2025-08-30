ある朝、気づいてしまった「え？眉毛、こんなに描きにくかったっけ…？」ある日ふと、メイク中に自分の手元がぼやけて見えないことに気づきました。眉ペンの先がどこにあるかも分からず、何度も老眼鏡をかけたり外したりして、左右のバランスを確認。それでも、なんだか決まらない。描けば描くほど、眉が濃くなって、なんだか老けて見える気さえしてきて…。「これが毎朝続くのか」と思うと、気が重くなりました。【関連記事】もっ