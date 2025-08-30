大谷が当たり前のようにこなす二刀流を貫くことは容易ではない。だからこそ、現状の変化を求める声も上がっている(C)Getty Images二刀流として活躍する未来の野球人のために現行のルールはいかに変わっていくのか。球界内で「大谷ルール」と指摘される2つの規則が注目されている。投打二刀流であらゆる金字塔を打ち立ててきた大谷翔平。その規格外の活躍が国際的な話題となる中で、2つの新たなルールが誕生した。【動画】まさ