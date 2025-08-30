お笑いタレントの野沢直子（62）が30日までに更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。急にお金持ちになった子供時代を振り返った。東京・人形町出身で生粋の江戸っ子だと明かした野沢。幼少期は「クソ貧乏だった」とし「お父さんが“俺は一発当ててやる”って言っていろんなことを発明しては失敗して…。だから最初は凄く貧乏だった」と回顧。借金も抱えていた