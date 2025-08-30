銀行から「預金が1000万円を超えました」と連絡を受けると、少し不安になりますよね。特に「万が一のときは保障されない部分が出ます」と言われると、「え？ 銀行に預けていても全額戻らないの？ 」と心配になる方も多いはずです。実は、これは日本の「預金保険制度」というルールに基づく案内です。 この記事では、預金が1000万円を超えたときに何が起こるのか、分けた方が良いのかをわかりやすく解説します。