1.目を見つめる 犬は飼い主さんに「かまって欲しい」「なでて欲しい」などと思って、スキンシップやコミュニケーションを求めているとき、目をじーっと見つめることがあります。 犬にとって目を合わせるアイコンタクトは、自分の意志や気持ち、愛情を伝える方法のひとつです。 そのため、大好きな飼い主さんに愛情を伝えつつ、「なでて～」といいたいときに目を見つめて気持ちに気がついてもらおうとします