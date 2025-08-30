赤色灯大阪府の集合住宅一室で、出産直後の女児を袋に入れるなどして窒息死させたとして、府警は30日、殺人容疑で、この部屋で同居する建設作業員の男（19）とアルバイトの女（18）を逮捕した。府警によると、男は「（女と）女児を窒息させて殺そうと話し合った。30秒もしないうちに袋は開けた」と殺意を否認。女は「両親にも妊娠を相談できなかった」と供述している。2人の逮捕容疑は28日午後7〜9時ごろ、女児をごみ袋に入れ