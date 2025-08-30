30日も東日本と西日本は高気圧に覆われ、各地で猛暑になっています。特に関東の内陸などでは、最高気温が40℃と危険な暑さになりそうです。万全の熱中症対策を続けてください。埼玉県の熊谷では、朝から速いペースで気温が上がり、この時間、すでに35℃を超えて猛暑日になっています。日中の最高気温は、熊谷で40℃と命に関わる危険な暑さが予想されています。このほか、前橋、甲府、名古屋、岐阜などで39℃、さいたま、浜松、京都