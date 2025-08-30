歌手で俳優の中島健人が29日、公式Xを更新し、『遊戯王』激レアカードとの2ショット写真を投稿した。【写真】初期版じゃん！ブルーアイズと一緒にウインクする中島健人『遊戯王』の大ファンである中島は、バラエティー番組でプレイ中の様子を見せたり、さらに『遊戯王』公式イベントにも参加。『遊戯王』愛を隠さず伝えている。そんな中でXでは「ブルーアイズとパリ。#世界大会応援してます#遊戯王だいすきだぜ」と投稿。