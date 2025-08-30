突然のご不幸で、ご家族を亡くされた際に気になるのが「年金はどうなるのか」という点です。特に、独身で子どももおらず、残された親族が兄弟だけの場合、「遺族年金はもらえるのか？」「未支給分は請求できるのか？」と疑問に思う方が多いでしょう。 結論から言うと、兄弟は遺族年金の対象ではありません。しかし「死亡一時金」や「未支給年金」といった制度を利用できる可能性があります。本記事では、具体的にどんな制度が