漫画家の倉田真由美氏が２９日にＸに、外国人受け入れ比率について投稿した。倉田氏は「外国人受け入れ『総人口比１０％は適切か』長期視点の論点公表法相勉強会」との報道を引用し、「多すぎる。日本という国の形が変わってしまう」と投稿した。これに２００件近い返信があり「１パーセントくらいやな、許容範囲は」「とはいえ外国人労働力に頼らざるを得ない現状もある」などの意見が届いている。木馨祐法相は２９日、外