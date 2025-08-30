週末も厳しい暑さが続く見込みです。30日 (土) から 31日 (日) にかけて、沖縄から九州では活発な雨雲がかかりやすく、雷を伴った激しい雨となる所もある見込みです。東北や北海道では雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。その他の地域では広く晴れ、引き続き気温が高くなります。主要都市の多くは最高気温が35℃以上の猛暑日が予想されており、平年比で見ても5℃以上高い所が多くを占めています。名古屋では土日とも39℃予