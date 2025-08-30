新DCユニバース（DCU）で進行しているバットマン単独映画『バットマン：ブレイブ＆ボールド（原題）』。DCスタジオでトップを務めるジェームズ・ガンが、自身の監督作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズに主演したクリス・プラットがバットマン役を演じる可能性に言及した。 『ブレイブ＆ザ・ボールド』はDCUの正史にあたり、バットマンと相棒ロビンのコンビを描くスト&#