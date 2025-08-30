２８日、湖北省松滋市のギターメーカーの作業場でギターを製作する従業員。（松滋＝新華社記者／杜子璇）【新華社松滋8月30日】中国湖北省の松滋市で、ギターの生産が新たな地場産業として育ちつつある。近年は文化創新産業パークを整備し、川上・川下の関連企業を多数誘致してきた。同産業パークはこれまでに、英国、米国、オランダなど十数カ国から80回以上にわたって業者を受け入れた。今年の生産額は8億〜10億元（