あなたは読めますか？突然ですが、「矯める」という漢字読めますか？身近なところにもある言葉ですが、意外と漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ためる」でした！「矯める」は、曲がっているものや歪んでいるものを、まっすぐにするという意味を持つ言葉です。また、癖や欠点を直す、という意味合いでも使われます。「弓の反りを矯める」や「悪い癖を矯める」のように使われます。「矯」