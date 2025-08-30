クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約２８００名の女性に行ったアンケートによると、約半数が「ビミョーなプレゼントをもらって困ったことがある」と答えました。でも、そこであきらめず、彼氏のセンスをあげる努力をすれば、素敵なプレゼントをくれる男性へと成長してくれる可能性も…。そこで今回は、女性の生の声を参考に、彼氏のプレゼントセンスをアップさせる言動について考えてみました。【