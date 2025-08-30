〈イリーナは戦争から逃れて安全を求め、新たなスタートを望んでアメリカにたどり着いたばかりだった。不幸にも、彼女の人生はあまりにも早く途絶えてしまった〉──8月22日（現地時間、以下同）、米ノースカロライナ州の都市シャーロットの駅ホームにて、ウクライナ出身の女性イリーナ・ザルツカさん（23）がナイフで切りつけられて亡くなった。【写真】〈ウクライナ人女性（23）無差別刺殺事件〉逮捕された34歳のホームレス男性