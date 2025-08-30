モデルの山田優（41）が29日、Instagramを更新。ミニスカートにニーハイソックスを合わせたコーディネートを披露し、反響が寄せられている。【映像】山田優、ホテル並みと話題の自宅Instagramに広々とした自宅キッチンで玉子焼きを作っている動画や、らっきょうを剥いている姿、さらにバスルームの様子を投稿し、「高級ホテル並み」「ホテルみたいなおうち、憧れます」など多くのコメントが寄せられ話題になっている山田優。