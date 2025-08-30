自宅で出産した女児を窒息させ殺害したとして、大阪府警は３０日、府内に住む母親でアルバイトの女（１８）と、交際相手で同居する建設作業員の男（１９）を殺人容疑で逮捕した。男は女児の父親とみられる。発表では、２人は共謀し、８月２８日夜、府内の集合住宅の一室で女が出産したばかりの女児をゴミ袋に入れ、袋の口を結ぶなどして窒息死させた疑い。調べに対し、女は「育てられず、どうしていいかわからなかった」と話