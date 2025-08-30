ポテトチップスを食べていると、「指」に油がついてしまいがち。「お箸を使って食べる！」という方もいるかもしれませんが、実は身近なもので即席の「指カバー」が作れるのだそう。河野製紙株式会社の公式TikTokアカウント（@kawanopaper_official）が紹介しています。【動画】手を汚さずポテチを食べる方法は…ティッシュ1枚が指のカバーに！なんと、使うのは「ティッシュ」。以下のように折って指に被せると、手が汚れる心配もあ