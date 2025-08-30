「え待って、うちの猫いつからチンアナゴなった…？」【写真】爆誕！ ニャンアナゴ！？ のび~~る姿に二度見必至そんなコメントとともに投稿された1枚の写真には、キジトラ猫の「ワンダー」くん（11歳・男の子）の姿が写っていました。猫は体の柔らかさや変幻自在のポーズで驚かせることが多いものの、この日のワンダーくんはまさに“異次元”。愛らしい顔から下へ目を移すと、首から体がにゅーっと伸び、驚くほど細長いシルエット