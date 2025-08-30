新生活にも慣れて親子ともに安心し始めたころ、「お子さんがお友だちのものを壊しました！」なんて報告を受けたら……親としたらどう対応すればいいのか焦ってしまいますよね。今年、お子さんが保育園に入園したばかりの投稿者さんも、まさに今そんな状況に直面しているようです。さて一体どんなトラブルに見舞われてしまったのでしょうか？『わが子が誤って、他の子のプールバッグを壊してしまいました』投稿者さんのお子さんは今