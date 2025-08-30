【漫画】本編を読むかえるたちのゆるやかな日常を描いたほのぼの漫画『ただのかえるたち』。登場するかえるたちは、そろいもそろって好奇心旺盛だ。取り柄の腹太鼓を活かしてスキマバイトサービスで働いてみたり、かえるの卵にそっくりなタピオカティーをおそるおそる飲んでみたり。小さな冒険の数々が、ユーモアたっぷりに描かれる。かえるたちのなんともいえず愛らしい表情やしぐさが魅力的で、どのエピソードも「頑張れ！