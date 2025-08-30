二〇一一年にアガサ・クリスティー賞を受賞し、デビューした森晶麿さん。今春刊行の『あの日、タワマンで君と』も増刷を重ねる中、最新刊となる連作短篇集『虚池空白(うろいけくじら)の自由律な事件簿』が八月二十六日に発売となる。街に落ちている様々な一言を自由律俳句、通称〈野良句(のらく)〉に見立てて、その謎を解いていくという俳句ミステリーだ。ミステリーの王道ともいえる手法を使いつつ、登場