長崎県・波佐見の出身で、戦後日本の経済の復興・発展に貢献し、広範な人脈から「財界官房長官」とも呼ばれた今里廣記氏の評伝。今里氏は1907年、造り酒屋に生まれた。旧制高校の受験に失敗して家業を継いだ後、炭鉱事業に手を出すも、詐欺に遭い膨大な資産を失ってしまう。再起を期して上京。財界に身を投じ、日本精工社長などを務める傍ら、新日鉄誕生、電電公社民営化などに関わっていく。人脈は政財界にとどまらず、プロレス