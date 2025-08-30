突然だが、自分と同じ遺伝子を持つクローン人間が仮に存在するとして、自分の死後、家族はそのクローンとどう接するだろうか。本作鑑賞後、そんなことを考えてしまった。同名コミックが原作で、アニメ化もされている。結婚を約束した女性を亡くした工藤発（水上恒司）と、その女性と同じ容姿を持つ「ジェネリック」である鯨井令子（吉岡里帆）のラブロマンス。ジェネリックといえば「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」を思い