福岡管区気象台は30日午前4時47分、落雷と突風に関する福岡県気象情報第1号を発表した。福岡県では、同日昼過ぎから夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。［気象概況］九州北部地方は、30日は高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、日中の強い日射の影響も加わるため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、福岡県では30日昼過ぎから夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発