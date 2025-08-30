小学生のころに実の兄からの性的虐待に遭い、24時間希死念慮に取り憑かれていたという作家の小林エリコさん（著書に『この地獄を生きるのだ』など）。大人になってから精神科への入院、社会との関わりを経て次第に回復していったというが、子どもが自殺願望を抱いてしまったとき、有効な手立てがあるのかを疑問に感じているという。新宿のトー横キッズなどを長年取材し続けるライターの渋井哲也氏に話を聞いた。 自殺