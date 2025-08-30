【ニューヨーク＝金子靖志、ワシントン＝淵上隆悠】米国務省は２９日、９月下旬にニューヨークで開かれる国連総会を前に、パレスチナ自治政府の関係者らに対するビザ（査証）の発給を拒否し、発給済みの分も取り消すと発表した。自治政府トップのマフムード・アッバス議長の国連総会出席を妨げ、パレスチナ国家承認の流れを阻止する狙いがあるとみられる。国務省高官は２９日、読売新聞の取材に対し、アッバス氏について「今回