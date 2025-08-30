子供の頃、両親からよく聞かされていたことがありました。「今、こうして、幸せに生きているのは先祖が徳を積んでくれてたやさかいやで」と。小さい僕には何んのことやらさっぱりわからなかったけれど、この謎めいた呪文のような言葉は大人になるまでズーッと気になっていました。何んだか宗教的なことを言っているように聞こえましたが、僕はこのことについて一度も質問したこともなく、ただ、「ヘェーッ」と思って生きてき