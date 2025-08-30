関東地方は30日、内陸を中心に40℃と命に関わる危険な暑さが予想されています。万全の熱中症対策を続けてください。【午後の天気】各地とも強い日差しが照りつけ、晴れるでしょう。にわか雨や雷雨は、山沿いなど一部の地域に限られそうです。日中の最高気温は熊谷で40℃、前橋、秩父で39℃、さいたまで38℃、東京都心でも37℃となっています。【週間予報】東京都心は、31日も猛暑日が予想されています。来週前半にかけては、この時