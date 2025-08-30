白河小峰城（写真：m.Taira / PIXTA）今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は田安家の行く末を気にかけながらも、白河に養子に出された松平定信について解説します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。父の教訓「汝の跡が絶えないように」寛政の改革を推進したことで知られる江戸幕府の老中・松平定信（1759〜1829）。定信は11