当代きっての演技派女優、二階堂ふみ（30）と、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が電撃入籍した。彼女の側が積極的にアプローチをかけたというこのモテ男、テレビでは確かに大人気だが、意外や素顔は、いや素顔も……。＊＊＊【写真を見る】“太もも”を見せつけるように…美しく妖艶な「二階堂ふみ」「カズレーザーの顔が好み」二人が結婚を発表したのは8月10日のこと。「それまで交際のうわさは一切