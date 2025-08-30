歌手の堀ちえみが２９日、ブログを更新。この日、東京地裁で堀のブログに誹謗中傷を繰り返し書き込み、偽計業務妨害の罪に問われていた女性に懲役１年、執行猶予３年の有罪判決が出たが「やっと今日からやさしい気持ちで穏やかな毎日を過ごせる」とつづった。堀は２９日に「夫の支えに心から感謝」と題したブログをアップ。夫と豆腐料理を堪能した様子で、おいしそうな料理写真もアップ。そして夫へ「私の伴侶となったことで心