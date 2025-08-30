全国のコミュニティFMに番組配信をおこなうTOKYO FMグループの「ミュージックバード」で放送中のラジオ番組「〜DAIKIのInclusive Monday!〜『教科書では学べないこと』」。障がいのあるダンサーで、NHK大河ドラマ「光る君へ」に出演していたSOCIAL WORKEEERZ 代表のDAIKIとメンバーのARISAがパーソナリティを務め、多様な分野からのゲストを招き、自身の経験や視点を通じてインクルーシブな（誰も仲間外れにしない）社会を築くため