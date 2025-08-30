◆米大リーグレッドソックス２―４パイレーツ（２９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のパイレーツ戦に「５番・ＤＨ」で２試合ぶりにスタメン出場。ナ・リーグ防御率トップの剛腕スキーンズに第１打席で１５８キロの直球を左前安打、第２打席は四球を選び後続のヒットで先制のホームを踏んだ。３打席目は三ゴロ。マットソンとの対戦は