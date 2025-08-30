８月３０日の中京１Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１２頭立て）は、２番人気のカラペルソナ（牝、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が勝利した。勝ち時計は２分０秒５（良）。大外枠から五分にスタートを決め、中団の外めをスムーズに追走。緩い流れのなかしっかりと折り合って、手応え良く直線へ。上がり最速３３秒１の末脚で外から力強く抜け出して２着に１馬身３／４差をつけた。２０１６年エイコーンＳ・米Ｇ