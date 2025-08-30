俳優の山本直寛（３１）が誕生日を迎えたことを報告し、最新ショットを披露した。３０日までにインスタグラムのストーリーズを更新し「３１歳になりました！」。２９日がバースデーで「いろんな人に支えられています。ありがとうございます！」と感謝。「今日は焼肉を食べました」という。ダンディーなスーツ姿の写真をアップした。山本は２０２４年１月に女優でモデルのトリンドル玲奈（３３）との結婚を発表。トリンドルは