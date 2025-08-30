◇米女子ゴルフツアーFM選手権第2日（2025年8月29日米マサチューセッツ州TPCボストン＝6598ヤード、パー72）第2ラウンドは悪天候による中断が3度あり日没サスペンデッドとなった。31位から出た古江彩佳（25＝富士通）は7バーディー、2ボギーの67で回り、通算7アンダーで暫定7位に浮上した。首位とは4打差。WOWOWのインタビューに応じた古江は「うまく攻めながら、ミドルパットとかも入ってくれたり、しっかりバーデ