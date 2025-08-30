中京２歳Ｓの買ってはいけない馬券 【逃げ馬】 24年の中京開催でも逃げ馬は直線で伸びを欠き４着。 これで逃げ馬は［0・0・0・10］と10年連続凡走となった。 スプリント戦だけにスピード豊かな逃げ馬を狙いたくなるが、中京コースでも軽視が妥当。 中京２歳Ｓ過去10年のデータ ここでは小倉２歳Ｓのデータを参照。 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』