昨年2月に亡くなった世界的音楽家・小澤征爾さんの生誕90年を記念し、盟友・山本直純さんとともに情熱を注いだ伝説の音楽番組『オーケストラがやって来た』が、日本映画専門チャンネルで9月1日からセレクションして放送される(毎週月曜21:00〜)。小澤征爾さん＝『オーケストラがやって来た』第225回 小沢征爾のシャコンヌ 音楽のこころ(1977/1/23放送)よりTBS系で10年間にわたり全国放送された同番組では、『男はつらいよ』のテー