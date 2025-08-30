今年10月3日に開業する須坂市のイオンモール須坂の敷地内で30日に植樹祭が行われ、地元の人たちが約7500本の苗木を植えました。 須坂市のイオンモール須坂で行われた植樹祭には、地元住民など約1100人が集まりました。植樹は駐車場を中心とした敷地内で行われ、参加した人たちは「コナラ」や「ヤマツツジ」など地域に自生する品種を中心に73種類・約7500本の苗木を1つ1つ丁寧に植えていきました。 また、須坂市