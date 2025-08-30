《趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね》8月29日、Instagramにこう綴ったのは女優で歌手の伊藤蘭（70）だ。この日、伊藤の愛娘である女優の趣里（34）が、「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）との結婚と第1子妊娠を発表。伊藤は趣里の新たな門出を祝福した。「蘭さんと趣里さんの親子愛は非常に深いそうです。元キャンディーズの蘭さんは’19年にソロデビューを果たしましたが、趣里