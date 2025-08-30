台湾メディアの自由時報は27日、中国製品が日本製や台湾製と偽って販売される事例が後を絶たないと報じた。台湾の公平交易委員会は同日、2件の案件を公表した。それによると、台湾ECプラットフォーム「momo」で販売された「日本ECHO 料理用はけ」は、広告に「日本製」「MADE IN JAPAN」と記載していたものの実際は中国製だった。販売会社は「同じブランドの他の日本製の商品も販売していたことから作業上のミスで誤記した」と説明